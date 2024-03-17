Не менее 20 человек оказались на улице из-за пожара в жилом доме в Одинцово МЧС: огнеборцы потушили пожар в многоквартирном доме в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнеборцы потушили сильный пожар, вспыхнувший в жилом многоквартирном доме на Новоспортивной улице в подмосковном Одинцово, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, 20 человек, в том числе пятеро детей, эвакуировались самостоятельно. Информация о пострадавших уточняется.

На 13-м этаже в четырехкомнатной квартире загорелась мебель. Угрозы распространения огня на соседние квартиры нет. 20 человек, включая пятерых детей, эвакуировались самостоятельно. В 12:38 открытое горение ликвидировано, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ашкинском районе Забайкальского края двое учеников первого и второго классов играли с зажигалкой и устроили крупный ландшафтный пожар, распространившийся на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На местности загорелась сухая трава, огнеборцам удалось потушить возгорание.

Сотрудникам государственного пожарного надзора удалось выйти на детей благодаря мячу, забытому ими на месте происшествия. Выяснилось, что ученики сперва подожгли палку, а затем — сухую траву. Ветер стал разносить огонь по округе, дети испугались и сбежали с места происшествия. Их родителей намерены привлечь к ответственности.