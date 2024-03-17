Игры школьников с зажигалкой обернулись мощным пожаром Школьники играли с зажигалкой и устроили мощный пожар в Забайкалье

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В Ашкинском районе Забайкальского края двое учеников первого и второго классов играли с зажигалкой и устроили крупный ландшафтный пожар, распространившийся на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На местности загорелась сухая трава, огнеборцам удалось потушить возгорание.

Пожар сухой травы в селе Урейск тушили огнеборцы пожарно-спасательной части № 12, добровольная пожарная дружина и местные жители. Несмотря на сильный ветер, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома, — говорится в сообщении.

Сотрудники государственного пожарного надзора установили, что пожар устроили двое школьников. Им удалось выйти на детей благодаря забытому ими на месте пожара мячу. Выяснилось, что ученики играли на месте возгорания с зажигалкой: сперва подожгли палку, а затем — сухую траву. Ветер стал разносить огонь по округе, дети испугались и сбежали с места происшествия.

В настоящее время для передачи в полицию готовятся материалы по привлечению родителей к административной ответственности, — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киришском районе Ленобласти подросток потушил Вечный огонь, забросав его снегом. Личность школьника устанавливается.