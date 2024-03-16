В российском регионе подросток забросал снегом Вечный огонь «78.ru»: в Ленобласти школьник забросал снегом Вечный огонь

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В Киришском районе Ленобласти подросток потушил Вечный огонь, забросав его снегом, сообщает «78.ru». Личность школьника устанавливается.

Как сообщает портал, местные жители сообщили в полицию о том, что на пересечении проспекта Победы и улицы Мира в Киришах потушен Вечный огонь. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что на мемориал пришел подросток и затушил огонь снегом.

Вечером 10 декабря в парке Красносельского района Петербурга школьники забросали снегом Вечный огонь. Как сообщила пресс-служба полиции Северной столицы, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, дети убежали.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма.

По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества. Для этого он вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня, пытаясь его затушить, а также разбросал венки, пояснили в ведомстве.