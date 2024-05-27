Названы сроки для ритуальщиков, которые скупали у полиции данные об умерших Ритуальщики в Москве приговорены к срокам до семи лет за взятки полицейским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве предприниматели из сферы ритуальных услуг Евгений Данилов и Евгений Зелмянников получили семь и шесть лет соответственно за то, что покупали информацию об умерших, сообщает проект «Похоронный траст» в Telegram. Также они обязаны будут выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей в совокупности.

По данным следствия, похоронщики заплатилиоперативным дежурным ОВД района Нагорный около 740 тысяч рублей. Другой их коллега из отдела полиции района Северное Измайлово получил от ритуальщиков 221 тысячу рублей за ценную для них информацию о покойниках.

До этого портал MSK1.ru сообщал, что по этому же процессу были озвучены приговоры восьмерым полицейским. Их приговорили к срокам от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что против бывшего участкового Юрия Золотко, работавшего в поселке Шаля Свердловской области, завели три уголовных дела по заявлениям троих рецидивистов, которых он задержал в предыдущие годы. Произошло это после того, как участковый сам обратился в СКР с заявлением о подозрительном захоронении на местном кладбище. Дело против Золотко ведет полицейский Юрий Двинский, который и приехал на вызов о трех телах, случайно выкопанных на местном кладбище. Он не стал возбуждать дело, сославшись на то, что речь идет о старых захоронениях невостребованных тел. Золотко такое решение не устроило, и он решил привлечь иные силовые инстанции.