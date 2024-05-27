Участковый стал фигурантом трех дел после странной находки на кладбище Против нашедшего три трупа под могилой на Урале участкового завели три дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Против бывшего участкового Юрия Золотко, работавшего в поселке Шаля Свердловской области, завели три уголовных дела по заявлениям троих рецидивистов, которых он задержал в предыдущие годы, сообщает портал E1.ru. Произошло это после того, как участковый сам обратился в СКР с заявлением о подозрительном захоронении на местном кладбище.

Дело против Золотко ведет полицейский Юрий Двинский, который и приехал на вызов о трех телах, случайно выкопанных на местном кладбище. Он не стал возбуждать дело, сославшись на то, что речь идет о старых захоронениях невостребованных тел. Золотко такое решение не устроило, и он решил привлечь иные силовые инстанции.

Жена подсудимого Кристина Золотко в разговоре с журналистами отметила, что захороненные люди скончались в разные месяцы, но по неизвестной причине их похоронили вместе. Также в деле, по ее словам, странной выглядит история, в которой неизвестный рабочий самовольно решил похоронить троих человек в одном месте без крестов и иных знаков.

Сейчас Юрий Золотко требует проверить ранее судимых лиц, одновременно написавших на него заявления о том, что он якобы несколько лет назад причинил им физическую боль при задержании. Он уверен, что рецидивисты оговаривают его под влиянием сотрудников, а дело носит заказной характер. Он отметил, что все заявления написаны слово в слово.

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