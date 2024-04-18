ТАСС: обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве признал вину

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Задержанный за покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко полностью признал вину, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление следователя на заседании Замоскворецкого суда. Такой довод следователь привел в обоснование ходатайства об аресте обвиняемого.

В ходе допроса Головченко полностью признал вину. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами, — сказал следователь.

Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

Его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, после того как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.

Ранее Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве. Задержанный рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.