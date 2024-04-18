Задержанный за покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко полностью признал вину, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление следователя на заседании Замоскворецкого суда. Такой довод следователь привел в обоснование ходатайства об аресте обвиняемого.
В ходе допроса Головченко полностью признал вину. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами, — сказал следователь.
Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.
Его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, после того как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.
Ранее Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве. Задержанный рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.