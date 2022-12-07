На юго-западе Москвы загорелась квартира в жилом доме

Фото: 54.mchs.gov.ru

Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом сообщили в МЧС. По предварительным данным, огонь возник на 9 этаже здания.

Точная площадь возгорания устанавливается. На месте происшествия работают специалисты пожарно-спасательного отряда.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, в результате происшествия пострадала одна пожилая женщина. Она госпитализирована с легкими травмами.

По словам местных жителей, перед началом пожара не было слышно никаких хлопков. Предположительно, причиной возгорания стала бытовая неосторожность.

Ранее сообщалось о том, что два ребенка погибли при пожаре в частном доме в хуторе Усьман Ростовской области. Спасатели обнаружили тела детей — двухлетнего мальчика и пятилетней девочки — при разборе завалов. По данным МЧС, в момент происшествия дети были дома одни, без присмотра взрослых.

Также стало известно, что в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила три квадратных метра. Позже стало известно, что причиной возгорания стало воспламенение утеплителя.