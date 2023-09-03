На МКАД произошла авария с несколькими автомобилями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внешней стороне седьмого километра МКАД столкнулось несколько автомобилей, сообщает в Telegram департамент транспорта Москвы. На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

На внешней стороне седьмого километра МКАД (в районе развязки с Новоухтомским шоссе) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что движение в районе аварии затруднено, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне 99-го км МКАД. В районе нацпарка «Лосиный остров» столкнулись сразу несколько автомобилей. Движение в районе аварии было значительно затруднено.

В Екатеринбурге тем временем пассажирский автобус врезался в столб. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Сулимова и Омской.

До этого сообщалось об аварии в Хабаровском крае, в результате которой погибли четыре человека. ДТП произошло у села Дада Нанайского района. По данным региональной прокуратуры, пострадал один человек. В ведомстве уточнили, что авария произошла после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другой машиной.