В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба, — говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу, сейчас их осматривают врачи. В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все детали и обстоятельства произошедшего, на месте аварии работают наряды ДПС.

Ранее стало известно, что минивэн «Тойота-Исис» врезался в столб в Новой Москве. В результате инцидента пострадали шесть детей. Авария произошла в деревне Каменке Троицкого административного округа. В столичной прокуратуре уточнили, что пострадавшим детям понадобилась госпитализация.

Недавно в Перми произошла авария с участием школьного автобуса. Инцидент случился на трассе Соликамск — Красновишерск. В результате происшествия пострадали 15 детей. По информации Следственного комитета России, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.