Минивэн с шестью детьми врезался в столб в Новой Москве

Фото: t.me/mediamvd

Водитель минивэна «Тойота-Исис» врезался в столб в Новой Москве, сообщается в Telegram-канал «МВД Медиа». В результате инцидента пострадали шесть детей. Уточняется, что авария произошла в деревне Каменка Троицкого административного округа.

В деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель минивэна «Тойота-Исис» не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что у автомобиля в результате столкновения смята передняя часть. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.

В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что пострадавшим детям понадобилась госпитализация. Также уточняется, что автомобиль врезался в мачту городского освещения.

Ранее в Перми произошла авария с участием школьного автобуса. Инцидент произошел на трассе Соликамск — Красновишерск. В результате происшествия пострадали 15 детей. По информации Следственного комитета России, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Водителя автобуса обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.