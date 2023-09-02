На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП произошло на внутренней стороне 99-го км МКАД, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. В районе нацпарка Лосиный остров столкнулись сразу несколько автомобилей.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии значительно затруднено, автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

В Екатеринбурге тем временем пассажирский автобус врезался в столб. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Сулимова и Омской.

Также сообщалось об аварии в Хабаровском крае, в результате которой погибли четыре человека. ДТП произошло у села Дада Нанайского района. По данным региональной прокуратуры, пострадал один человек, он находится в больнице. В ведомстве уточнили, что авария произошла после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другой машиной.

В аварии в Свердловской области ранее пострадали восемь человек. Шесть из них были госпитализированы, еще два в больницу ехать отказались. Состояние четверых пострадавших оценивается как удовлетворительное. Два человека находятся в реанимации.