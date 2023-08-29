Восемь человек пострадали в ДТП с двумя машинами в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек, в том числе один подросток, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. По словам представителей ведомства, все пострадавшие — мужчины. Они получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, расположенном в районе населенного пункта Черноусово.

Пострадали 8 человек, все мужчины, 1 из них подросток. На месте работали две бригады СМП Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска, — говорится в сообщении.

Всего было госпитализировано шесть человек, двое пострадавших отказались ехать в больницу. Четверым оказывают помощь специалисты травматологического отделения больницы Каменска-Уральского, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще два человека находятся в реанимации городской больницы № 36 Екатеринбурга, их состояние тяжелое.

Как сообщалось ранее, в Новой Москве водитель минивэна «Тойота-Исис» врезался в столб в деревне Каменке Троицкого административного округа. В результате аварии пострадали шестеро детей.