Четыре человека стали жертвами серьезной аварии под Хабаровском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Четыре человека погибли в результате серьезной аварии в Хабаровском крае, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на региональную прокуратуру. ДТП произошло около села Дада Нанайского района.

Кроме этого, один пассажир был госпитализирован, в настоящее время он находится в больнице. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в ГИБДД Хабаровского края.

https://t.me/rentv_news/107286

До этого стало известно, что грузовой автомобиль на скорости переехал мотоциклиста в подмосковном Раменском. Сообщается, что байкер выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший скончался на месте. О состоянии водителя грузовика ничего не уточнялось.

В понедельник, 28 августа, серьезная авария произошла в Собинском районе Владимирской области. В результате столкновения трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса пострадали 12 человек. Десть из них были пассажирами общественного транспорта. ДТП спровоцировал водитель Lada, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. От удара автобус столкнулся с иномаркой Chery, а автомобиль Lada — с внедорожником «Нива».