На МЦД-2 массово задерживают поезда из-за сбитого электричкой человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На МЦД-2 массово задерживаются поезда, сообщает MSK1.RU. По информации издания, причиной является авария с человеком. Электричка наехала на мужчину, он выжил, говорится в публикации.

Со ссылкой на пассажиров издание уточнило, что поезда задерживаются на 20–30 минут. Опоздания затрагивают только рейсы, следующие в сторону Нахабино.

Несколькими днями ранее движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска было приостановлено из-за повреждения элементов контактного провода на Курском вокзале. Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах столицы возможны локальные изменения маршрутов наземного транспорта.

Также в департаменте транспорта Москвы сообщили о сбое на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Задержка была вызвана падением дерева на пути. Уточнялось, что из-за инцидента интервал движения поездов был увеличен. До этого технический сбой произошел на серой ветке московского метро. Пассажиры рассказывали об увеличенных интервалах движения. Также на станции метро «Чеховская» скопилась толпа людей.

Как стало известно, столицу и область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Москвичи публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной.