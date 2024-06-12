В московском метро произошел сбой из-за дерева Дерево упало на пути и привело к сбою на фиолетовой ветке в метро Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В московском метро наблюдается сбой на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии, сообщили в столичном департаменте транспорта. Отмечается, что на пути упало дерево. Из-за ЧП интервал движения поездов увеличился. Других подробностей пока нет.

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы» сообщили, что при работах по строительству метро в Санкт-Петербурге погиб проходчик. Инцидент случился в Кировской районе. По данным ГСУ СК России по городу, трагедия произошла из-за схода с рельс установленных на электровозе вагонеток в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» до этого сообщил, что на серой ветке московского метро произошел конфликт между пассажирами из-за курения вейпа. По словам очевидцев, девушка курила электронную сигарету в вагоне, а пассажир попросил ее остановиться. Девушка ответила пассажиру грубостью. После словесной перепалки мужчина нажал кнопку экстренной связи с машинистом, чтобы сообщить о конфликте в поезде.