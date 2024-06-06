Закурившая в вагоне метро девушка пригрозила мужчине ударом за замечание На серой ветке московского метро произошла ссора из-за вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На серой ветке московского метро произошел конфликт между пассажирами из-за курения вейпа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, девушка курила электронную сигарету в вагоне, а пассажир попросил ее остановиться. Девушка ответила пассажиру грубостью.

Нарушительница отказалась, после чего мужчина включил камеру на своем телефоне и повторно попросил не курить. Это привело к крикам и угрозам. Девушка сказала, что может ударить мужчину из-за проведения съемки. В конечном итоге пассажир нажал кнопку экстренной связи машинисту, чтобы сообщить о конфликте в поезде.

Ранее мужчина украл телефон у пассажирки Московского метрополитена на станции «Каховская» Большой кольцевой линии, но полицейские задержали его спустя час на «Киевской». Представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры момента кражи и задержания злоумышленника.

В начале июня житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы. Перед этим между тремя мужчинами завязался спор, один из участников схватился за нож. Пострадавшие были доставлены в больницу. Агрессора задержали правоохранители.