В метро Москвы мужчина украл телефон и попал на видео В московском метро мужчина вытащил телефон из кармана пассажирки

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Мужчина украл телефон у пассажирки Московского метрополитена на станции «Каховская» Большой кольцевой линии, но полицейские задержали его спустя час на «Киевской», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она опубликовала в своем Telegram-канале кадры момента кражи и задержания злоумышленника.

Менее часа понадобилось моим коллегам из полиции Московского метрополитена, чтобы установить личность подозреваемого в карманной краже и задержать его. Злоумышленник даже не успел выйти из метро, — написала Волк.

Правоохранители изъяли смартфон и в ближайшее время передадут его владелице. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Волгограде толпа неизвестных напала на участника специальной военной операции и украла у него телефон и банковскую карту. Затем злоумышленники сняли со счета 3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 16-летний местный житель.

До этого транспортная полиция московского аэропорта Домодедово раскрыла кражу кольца бренда Cartier почти за 700 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, им оказался оператор багажных тележек в воздушной гавани.