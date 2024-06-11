В Санкт-Петербурге при строительстве метро погиб проходчик «Метрострой»: проходчик погиб при строительстве метро в Кировском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При работах по строительству метро в Санкт-Петербурге погиб проходчик, передает РИА Новости заявление АО «Метрострой Северной Столицы». Инцидент случился в Кировской районе, следует из сообщения.

При производстве работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай — погиб проходчик АО «Метрострой Северной Столицы» <...> Обстоятельства трагедии уточняются, — отметили представители строительной компании.

Следственные органы в связи с происшествием возбудили уголовное дело, передает пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Согласно информации ведомства, трагедия произошла из-за схода с рельс установленных на электровозе вагонеток в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице.

В следственном отделе по Кировскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — добавили следователи.

Ранее стало известно, что технический сбой произошел на серой ветке московского метро. Пассажиры рассказывали об увеличенных интервалах движения. Также на станции метро «Чеховская» скопилась толпа людей.