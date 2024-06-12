Движение поездов на участке МЦД-2 и МЦД-4 приостановили

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска приостановлено, сообщает агентство «Москва». По его данным, также движение составов на МЦД-4 приостановлено в сторону Апрелевки.

Как стало известно агентству, это произошло из-за повреждения элементов контактного провода на Курском вокзале. Отмечается, что на месте уже работает бригада энергетиков. Агентство предупреждает, что из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах столицы возможны локальные изменения маршрутов наземного транспорта.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили о сбое на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Задержка была вызвана падением дерева на пути. Уточнялось, что из-за инцидента интервал движения поездов был увеличен. До этого технический сбой произошел на серой ветке московского метро. Пассажиры рассказывали об увеличенных интервалах движения. Также на станции метро «Чеховская» скопилась толпа людей.

В среду, 12 июня, столицу и область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Москвичи публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит воду по дорогам.