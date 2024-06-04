Сбой произошел на серой ветке московского метро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Технический сбой произошел на серой ветке московского метро, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пассажиры сообщают об увеличенных интервалах движения. Также на станции метро «Чеховская» скопилась толпа людей.

В частности, на «Чеховской» в сторону «Цветного бульвара» поезда нет уже 6 мин, светофор закрыт, — говорится в сообщении.

Некоторое время назад на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения составов, сообщали в столичном департаменте транспорта. Как отмечалось, ситуация связана с проверкой инфраструктуры. Пассажирам советуют пользоваться другими линиями метро, а также наземным транспортом.

Ранее пассажирский поезд, следовавший из Москвы во Владивосток, остановили на станции Ружино в Приморском крае из-за поступившего сообщения о минировании. Из-за возникшей угрозы были эвакуированы 316 пассажиров.

До этого в Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр Columbus, расположенный на юге столицы неподалеку от станции метро «Пражская» в районе Чертаново. На опубликованных СМИ кадрах можно заметить большое скопление людей на улице. Причина эвакуации граждан из ТРЦ не уточнялась.