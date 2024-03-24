На «Крокусе» появилась проекция «Летят журавли» в память о жертвах теракта

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Проекция «Летят журавли» на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

Акция в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» прошла у концертного зала в Красногорске. На здании показали проекцию «Летят журавли». Многие люди в толпе не сдерживали слез.

На стене здания «Крокус Сити Холла» показали проекцию «Журавли» под одноименную песню советского певца Муслима Магомаев, чьим именем названа площадка. У здания свечами выложили изображения трех журавлей с надписью «Скорбим. 22.03.2024».

Днем 24 марта, в день общенационального траура, у стихийного мемориала рядом с «Крокус Сити Холлом» выстроилась длинная очередь из желающих почтить память жертв террористической атаки. Люди несли к месту трагедии цветы и детские игрушки.

Вечером 23 марта у мемориала рядом с «Крокусом» была замечена блогер Анастасия Ивлеева. Она возложила цветы в память о жертвах. Перед этим Ивлеева выразила соболезнования близким погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

По данным Следственного комитета, на месте теракта были обнаружены тела 137 человек, среди них трое детей. Уже опознаны 62 тела.

Минздрав Подмосковья ранее сообщил, что число пострадавших в результате теракта достигло 180 человек. По информации ведомства, 142 человека госпитализированы, 32 человека уже были выписаны, на амбулаторном лечении находятся 38 пострадавших.