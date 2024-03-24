Очередь из желающих почтить память жертв атаки на «Крокус» попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

У стихийного мемориала рядом с «Крокус Сити Холлом» выстроилась очередь из желающих почтить память жертв теракта, который произошел вечером 22 марта. Неравнодушные граждане несут цветы и детские игрушки.

24 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате нападения на «Крокус Сити Холл». По последним данным МЧС, жертвами теракта стали 133 человека, еще 152 числятся пострадавшими. Среди погибших в том числе трое детей.

Ранее рядом со стихийным мемориалом заметили блогера Анастасию Ивлееву. Как видно на опубликованных кадрах, она возложила цветы в память о погибших при теракте.

Также волонтеры возложили цветы и свечи от имени участников спецоперации напротив «Крокуса». По словам представителя волонтерской организации «Нить жизни» Кирилла Субботина, на свечах написаны позывные военных.

Ранее жительница Санкт-Петербурга украла игрушки и цветы с мемориала жертвам теракта в «Крокусе». Инцидент произошел на станции метро «Технологический институт», рядом с которой в 2017 году разорвалась бомба. Женщине так и не удалось вынести цветы со станции, ее остановил сотрудник метрополитена.