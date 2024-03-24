Петербурженка украла цветы с мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга украла игрушки и цветы с мемориала жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает «Ридус». По данным издания, инцидент произошел на станции метро «Технологический институт», рядом с которой в 2017 году разорвалась бомба. Однако женщине так и не удалось вынести цветы со станции.

По информации издания, петербурженку остановил сотрудник метрополитена. Женщина заявила, что не слышала о трагедии, а цветы взяла, поскольку они должны стоять в воде.

Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять, — сказала она.

Пассажиры возмутились словами и действиями местной жительницы, они добавили, что она пыталась украсть не только цветы, но и игрушки. После беседы все предметы вернулись к мемориалу.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям в концертном зале. Позднее они подожгли помещение.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.