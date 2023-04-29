Таксист насмерть сбил мотоциклиста в Москве Опубликовано видео с места смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Космодамианской набережной в центре Москвы столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль такси Volkswagen. В результате ДТП водитель байка скончался на месте, ехавший с ним подросток госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал столичного ГИБДД. По предварительным данным, виновником аварии стал таксист, который при выезде с дворовой территории не предоставил мотоциклу преимущество в движении.

В результате дорожной аварии мужчина-водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, его 14-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Проводится административное расследование, — сообщили в ГИБДД.

Опубликованы видеокадры с места дорожно-транспортного происшествия, на которых виден сбитый мотоциклист.

На месте ЧП находится бригада скорой и группа следователей.

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