Москвичей предупредили об аномальных морозах и снеге на следующей неделе Синоптик Шувалов: похолодание и снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву на следующей неделе придут морозы и снегопады, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха опустится на пять градусов ниже нормы, при этом давление, наоборот, повысится.

В Москву приходят морозы. Температура воздуха будет на пять градусов ниже нормы. Давление при этом повысится, ветер будет слабым, — сообщил Шувалов.

Как подчеркнул синоптик, во Владимирской, Рязанской и Нижегородской областях ожидаются снегопады. Осадки также прогнозируются в Республике Татарстан и в восточных районах Подмосковья.

Циклон также захватит восток Московской области, на западе же снег может и вовсе не выпасть. К концу недели в столице ожидается небольшое повышение температуры. Предварительно, столбики термометра покажут минус пять — два градуса, — отметил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что 19 ноября в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов. По словам синоптика, это будет почти первоянварская погода без осадков. Понижение температуры воздуха также ожидается в Московской области.