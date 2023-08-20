Москвичей предупредили о грозе с градом МЧС: в Москве 20 августа ожидаются сильный дождь, гроза и град

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине дня 20 августа в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и град, сообщили в региональном главке МЧС РФ. В отдельных районах столицы может наблюдаться усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, Росгидромет c 15.00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Из-за сильных ливней в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение Гидрометцентра действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее отмечал, что в понедельник, 21 августа, погода в столичном регионе последний раз в году будет по-летнему теплой. По его словам, уже со вторника в Москве начнутся дожди и похолодание из-за надвигающегося полярного атмосферного фронта. Синоптик уточнил, что температура в столице не поднимется выше плюс 20 градусов.

Он уточнил, что в понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 25 градусов, однако купальный сезон будет завершен.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщал, что на следующей неделе в Москве со вторника, 22 августа, преимущественно во все дни ожидаются дожди. По его словам, это приведет в норму количество осадков, которые на данный момент составляют всего 15%.