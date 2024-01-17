Москвич сломал турникет и вырвался из рук бдительного гражданина В Москве задержали сломавшего турникет на станции «Маяковская» мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали 29-летнего местного жителя, который сломал турникет в метро, сообщает МВД России. Инцидент произошел на станции «Маяковская», когда москвич попытался перепрыгнуть через створки, но разбил одну, запнулся и повис. После он кинулся в сторону эскалатора, где его попытался остановить другой пассажир — нарушитель вырвался.

Через некоторое время сотрудники полиции установили личность мужчины, после чего задержали его по месту жительства на улице Планерной. Против задержанного возбуждено уголовное дело о вандализме, его обязали явиться по вызову дознавателя, следователя или в суд. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажир столичного метро разбил ногой створки турникета на станции «Киевская». Вандалом оказался 29-летний мужчина, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался пройти в метрополитен без оплаты проезда и из хулиганских побуждений повредил имущество на станции.

До этого бородатый мужчина ударом ноги вдребезги разбил пластиковую створку турникета на выходе со станции столичного метро «Народное Ополчение», после того как ему не удалось бесплатно спуститься на платформу. Благодаря камерам видеонаблюдения личность нарушителя установлена.