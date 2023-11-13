Бородатый мужчина разбил вдребезги турникет в метро Уголовное дело грозит мужчине за разбитый турникет в метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бородатый мужчина ударом ноги вдребезги разбил пластиковую створку турникета на выходе из станции столичного метро «Народное Ополчение» после того, как ему не удалось бесплатно спуститься на платформу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Благодаря камерам видеонаблюдения личность нарушителя установлена, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее судимый 34-летний злоумышленник не хотел платить за проезд в Московском метрополитене и решил пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром, оплатившим проезд. Это заметили бдительные сотрудники столичной подземки, попросив купить билет либо выйти из метро. После этого, со слов злоумышленника, он очень сильно разозлился и, покидая метрополитен, с силой ударил ногой по правой створке турникета, разбив ее, — сообщило ведомство.

На кадрах видно, как мужчина, не дождавшись автоматического открывания створок, наносит удар ногой, из-за чего вокруг сыпятся осколки. Его действия могут квалифицировать по статье УК РФ о вандализме.

На другой станции метро в Москве — «Комсомольская» — на входе с Ярославского вокзала мигрант напал на контролера в вестибюле и ударил его в нос. Конфликт случился из-за того, что нападавший вместе с приятелями пытались пройти гуськом через турникет. Безбилетниками оказались пятеро выходцев из Центральной Азии в возрасте 25–27 лет. Сотрудница подземки преградила им путь и потребовала от иностранцев предоставить ей документы, но в ответ получила удар в лицо. После этого вся компания пыталась скрыться с места происшествия.