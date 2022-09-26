Москвич получил повестку на мобилизацию по WhatsApp

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Житель Москвы получил повестку на участие в мобилизации через мессенджер WhatsApp. Об этом Lenta.ru рассказал сам мужчина у военкомата Тверского района города. По его словам, повестку в электронном виде ему послал участковый. Уточняется, что у призывника нет никакой военной специальности, он проходил лишь срочную службу.

Мне в электронном виде участковый скинул повестку — по WhatsApp. Я был в другом городе в отъезде, поэтому я сказал, что смогу в понедельник приехать. По идее, так нельзя. Я могу поехать домой и ждать, но смысл того, что я буду кататься? Да и спровоцировать не готов, зачем. Либо отправят туда, либо домой — в любом случае куда-то отправят, — рассказал москвич.

Мужчина проходил срочную службу в 2008 году и окончил ее в звании рядового. Дома его ждет супруга и двое несовершеннолетних детей, отпускать, по его словам, они его не хотят.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.