Метеоролог пообещал хорошую во всех отношениях погоду в выходные Метеоролог Шувалов: в выходные в столице ожидается комфортная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные в столице ожидается крайне благоприятная погода и практически полное отсутствие осадков, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, столбики термометров в столице опустятся до значений 26–28 градусов.

В то же время будет наблюдаться практически полное отсутствие осадков. Также будет немного ветрено, но не сильно, с порывами 5–10 метров в секунду, — заявил Шувалов.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова заявила, что жаркая погода сохранится в Московском регионе до 28 августа включительно. По ее словам, столбики термометров поднимутся до 26–32 градусов.

В связи с жаркой погодой в Московской области до 28 августа ограничат посещение лесов и запретят заезжать на их территорию на машинах, сообщил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов. По его словам, такое решение было принято для обеспечения пожарной безопасности. Кроме того, в лесничествах будет усилено патрулирование с участием полицейских.