МЧС показало кадры зрительного зала «Крокуса» по завершении работ

Фото: МЧС РФ

Теракт в «Крокус Сити Холле»

МЧС России показало видеокадры зрительного зала «Крокус Сити Холла» с дрона после того, как спасатели убрали завалы обрушившейся крыши. Работы по разбору завалов завершились сегодня.

Согласно размещенным кадрам, зал полностью уничтожен, все элементы интерьера, в том числе кресла для зрителей, выгорели. Назначение помещения до ЧП угадывается только по металлическим конструкциям и по планировке помещения. К ликвидации последствий теракта было привлечено свыше 1000 сотрудников МЧС и более 300 единиц техники.

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников 26 марта заявил, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта достигло 139 человек. Минздрав Подмосковья перед этим сообщил, что актуальный список пострадавших включает 119 человек.

Басманный суд Москвы ранее постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Были арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсутдин Фариддуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика. У некоторых из них есть семьи и дети.