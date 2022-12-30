Математики помогут Москве избавиться от пробок «Известия»: математическая модель поможет Москве избавиться от пробок

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Компьютерную программу для моделирования транспортных потоков в условиях города создают в настоящее время математики МФТИ вместе со специалистами Российского университета транспорта (РУТ). Об этом сообщают «Известия». Предполагается, что расчеты модели станут показывать, как горожане распределяются по транспортной системе населенного пункта в случае внесения в нее тех или иных изменений, сколько времени они будут тратить на дорогу и многое другое. Разработчики утверждают, что это поможет избежать дорожных пробок.

Отмечается, что в основу новой программы заложены самые современные и эффективные методы расчетов, которые позволяют получать искомый показатель — так называемую точку равновесия. Под этим термином понимается распределение жителей города по дорогам, при котором никому не захочется изменить маршрут.

По словам руководителя научной группы проекта профессора МФТИ Александра Гасникова, в ныне существующие программные пакеты иностранного производства, использующиеся для подобных расчетов, заложены алгоритмы, разработанные более 30 лет назад. Они не учитывают многие современные реалии. Кроме того, за последние десятилетия математическое моделирование вышло на новый уровень и стало применять современные подходы.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером 20 декабря достигли 10 баллов. Движение наземного транспорта было особенно затруднено в центре столицы. В пробках встало Садовое кольцо как на внешней, так и на внутренней его стороне.

Также сообщалось, что 19 декабря сугробы в Москве повторили рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова в разных районах столицы достигла 34–39 см. В последний раз москвичи могли наблюдать такую высоту сугробов 19 декабря 1941 года.