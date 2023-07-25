Малолетний ребенок выпал c девятого этажа жилого дома в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Ребенок 2020 года рождения выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на улице Шоссейной в Москве, передает Telegram-канал московской прокуратуры. Он был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

21 июля житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами. По версии следствия, мать ребенка наняла вечером няню и 20 июля пошла в гости к соседу. Они начали распивать спиртные напитки, после чего произошла трагедия.

До этого годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома на улице Оренбургской в Москве, когда мать была дома, но отвлеклась. Мальчика госпитализировали.

2 февраля в городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу, где он в итоге умер.

В Москве полуторагодовалый ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как его бабушка подралась с няней. Женщины поругались из-за разных взглядов на воспитание ребенка.