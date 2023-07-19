В Москве полуторагодовалый ребенок пострадал во время драки бабушки с няней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве бабушка подралась с няней из-за разных взглядов на воспитание внука, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В итоге ссора переросла в драку, в которой был задет полуторагодовалый ребенок. Мальчику диагностировали черепно-мозговую травму.

43-летняя бабушка подралась с 21-летней няней внука. Женщины начали ругаться из-за разных взглядов на воспитание ребенка, а затем сцепились. В итоге пострадал полуторагодовалый малыш. Ему вызвали скорую, врачи отвезли мальчика в больницу. У ребенка обнаружили черепно-мозговую травму, — сообщил источник.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении няни 14-летней девочки с физической и ментальной инвалидностьюа. Мать обнаружила на теле ребенка засосы и следы от укусов, в том числе на груди. Девочка из-за особенностей здоровья не может двигаться. В разбирательстве матери пострадавшей помогает юрист Никита Сорокин, который в своем Telegram-канале опубликовал фотосвидетельства со следами от укусов.