Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Оренбургская в Москве, сообщает столичная прокуратура. Уточняется, что мальчика госпитализировали, на данный момент проводится расследование обстоятельств случившегося.

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 5 этажа жилого дома на улице Оренбургская, — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает ведомство, мать ребенка находилась дома и отвлеклась, оставив его без присмотра.

Ранее прохожие обнаружили годовалого мальчика вблизи одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице в Москве. Ребенка передали на осмотр медицинским работникам. Полиция устанавливает личности родителей младенца. До этого на юге Москвы двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. Ребенок был госпитализирован. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили несовершеннолетнего без присмотра. Он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Кроме того, в конце мая на 2-й Песчаной улице в Москве двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась на месте. В столичной прокуратуре заявили, что в этот момент отец ребенка находился дома. Также стало известно, что в селе Култаево Пермского края восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске. В это время его родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали. Они попытались скрыть улики, выкинув коляску на помойку. Знакомая семьи рассказала, что последние две недели мать ребенка постоянно пила.