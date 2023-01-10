Игумена московского монастыря обвинили в педофилии Baza: молодые люди обвинили игумена Покровского монастыря в Москве в сексуальном насилии, совершенном 6 лет назад

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Telegram-канал Baza сообщил, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 85-летнего игумена Покровского женского монастыря Анатолия Суворова. По информации канала, разбирательство ведется по статье о насильственных действиях сексуального характера, заявление на священника написали молодые люди в возрасте 18 и 23 лет, по их словам, Суворов насиловал их в 2016-2017 годах в одной из комнат монастыря.

Один из молодых людей позднее сам был осуждён по статье о сексуальных связях с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает Telegram-канал. По информации Baza, игумену по инкриминируемой статье может грозить от 8 до 15 лет.

В декабре в пресс-службе московского главка СК рассказали о тренере по борьбе из Люблино, который признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними. На педагога родителям пожаловался один из воспитанников спортивной школы.

Ранее в Иркутской области первоклассница спасла свою подругу от педофила и впоследствии помогла следователям опознать его. Девочка смогла вовремя привлечь внимание взрослых, в результате чего злоумышленник скрылся с места преступления, не успев надругаться над ребенком. В итоге школьница опознала преступника по черной татуировке на его руке.