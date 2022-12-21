Тренер по борьбе признался в педофилии В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии и съемках детского порно

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Тренер по борьбе в Москве признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, рассказал старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. По сведениям СК, мужчина «систематически совершал надругательства над ребенком» в спортивном зале в Люблино. Мальчик сообщил о случившемся родителям, которые и обратились в СК. Во время расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами тренера.

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1969 года рождения. Он обвиняется по статьям «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов», — рассказала Иванова.

17 декабря суд в Пермском крае приговорил 56-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Следствие установило, что мужчина запер девочку в своей машине и надругался на ней. При этом возраст жертвы ему был известен.

Как установили сотрудники СК, мужчина, управляя своим автомобилем, увидел идущую вдоль дороги знакомую несовершеннолетнюю. Он силой затащил ее в машину, запер транспортное средство и изнасиловал девочку.