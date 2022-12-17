Пермяка посадили на восемь лет за изнасилование девочки в салоне автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Пермском крае приговорил 56-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает пресс-служба регионального отдела СК. Следствие установило, что мужчина запер девочку в своей машине и надругался на ней. При этом возраст жертвы ему был известен.

Инцидент произошел вблизи села Барда в Пермском крае. Как установили сотрудники СК, мужчина, управляя своим автомобилем, увидел идущую вдоль дороги знакомую несовершеннолетнюю. Он силой затащил ее в машину, запер транспортное средство и изнасиловал девочку.

Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему жителю Бардымского муниципального округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее в Иркутской области первоклассница спасла подругу от педофила и помогла следователям опознать его. Девочка смогла вовремя привлечь внимание взрослых, в результате чего злоумышленник скрылся с места преступления, не успев надругаться над ребенком.

Позже полиция распространила листовки с приметами подозреваемого, и спустя несколько дней его поймали. Первоклассница в ходе следственного эксперимента опознала преступника по черной татуировке на его руке. Региональный Следственный комитет наградил девочку медалью «За высокую гражданственность».