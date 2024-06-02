Ливни, грозы, штормы: какая погода будет в Москве на неделе с 3 по 9 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новая неделя принесет в Москву мощные грозы, и жители столицы получат отдых от 30-градусной жары. Какой погодой заканчиваются выходные, ждать ли гроз и похолодания?

Когда в Москве будут ливни и град

Синоптик «ИА Метеоновости» Татьяна Поздняка отметила, что день 1 июня в Москве стал самым жарким за 80 лет: на ВДНХ температура воздуха достигла +30,3, на Балчуге — +31,3.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что столица России начинает ощущать влияние далекого циклона с центром над Прибалтикой и пока до Москвы дошел только его теплый край. Давление будет падать.

«А значит, в небе вновь появятся массивы кучево-дождевых облаков, вызывая локальные грозовые дожди», — пишет Леус.

В воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до +28, в Подмосковье — до +29. Грозы могут принести порывистый ветер.

Что говорят синоптики о погоде в Москве с 3 июня, ждать ли похолодания

Леус прогнозирует в понедельник в столице кратковременные дожди, грозы и температуру воздуха до +26.

На неделе с 3 по 9 июня ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал москвичам «грозовые будни».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«За 5 рабочих дней на столицу прольется 50-литровая бочка воды на метр квадратный, или 65% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг, ливнёвки могут и не справиться с наплывом воды. 6 июня в вечерний час пик ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 мм за несколько часов, а значит, возможны подтопления. Высота грозовых облаков будет достигать 10–12 км, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2–3 мм с усилением ветра до штормовых значений», — предупреждает Тишковец в своем Telegram-канале.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

Татьяна Позднякова отмечает, что 1 июня грозовой фронт, который движется на восток, добрался до стран Прибалтики. К воскресенью дожди добрались до западных регионов России — Смоленска, Великих Лук.

»[2 июня] Ленинградская область окажется за холодным фронтом, днем — локальные дожди и комфортные 23 градуса», — прогнозирует Позднякова.

Леус прогнозирует в Петербурге температура воздуха до +27, в Ленинградской области — до +28, атмосферное давление ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди, грозы и до +25.

После экстремально жаркой погоды в конце мая первая неделя июня 2024 года обещает больше комфорта. По данным Foreca, дневные грозы в Петербурге ожидаются 3 и 6 июня. В первой половине недели дожди сменит солнечная погода. Однако мощная гроза в четверг в ночь на пятницу перейдет в ливневые дожди, которые будут продолжаться до полудня, температура воздуха снизится до +17. Следующие выходные будут облачными, с температурой не выше +20.

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