Неделя в Москве завершится жарой и грозой Гидрометцентр: 2 июня в Москве будет 30-градусная жара и дождь с грозой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменная облачность и кратковременные дожди с грозами ожидают москвичей в воскресенье, 2 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России. При этом воздух в столице прогреется до +30 градусов тепла.

Ветер в этот день будет иметь юго-восточное и южное направление, скорость 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. В ночь на понедельник, 3 июня, похолодает до +15 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура также будет колебаться от +25 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первые дни июня москвичей ждет аномальная жара. По его словам, 1 и 2 июня температура воздуха в столице будет «как в Краснодаре».

Невролог Елена Беленко в свою очередь посоветовала следить за питьевым режимом в жаркие дни. Она также предложила добавлять в меню богатые магнием продукты, например орехи, зелень, бананы и авокадо.

Кроме того, специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве начнется тополиная «метель». Она также предупредила граждан о возможности аллергической реакции. Позднякова пояснила, что цветение тополя ускорилось благодаря теплой и сухой погоде во второй половине мая.