«Как в Краснодаре»: Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре Синоптик Вильфанд: москвичей в первые дни июня ожидает аномальная жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первые дни июня москвичей ждет аномальная жара, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, температура воздуха в столице будет такая же, как в Краснодаре. По его словам, воздух прогреется до 27–30 градусов тепла в выходные.

В течение всей текущей недели погода в Москве определялась антициклоном. Столица будет находиться в его тылу, что обуславливает супержаркую погоду. В субботу и воскресенье температура в городе будет такой же, как в июне в Краснодаре. Среднесуточные температуры будут переваливать через 20 градусов, — пояснил Вильфанд.

Антициклон постепенно будет отходить на восток, в столичный регион начнут поступать насыщенные влагой теплые воздушные массы с юга, уточнил синоптик. Как подчеркнул Вильфанд, местами ожидаются дожди и грозы.

На субботу Гидрометцентр выпустил предупреждение о сильной жаре до 30 градусов. В воскресенье — 27–29. В ночные часы — 14–17. Это на семь-восемь градусов выше климатической нормы. В Петербурге и Ленинградской области также до плюс 30 градусов будет в выходные, что также выше климатической нормы, — рассказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июне температура воздуха в Москве будет немного выше нормы. По его словам, на большей части территории России, в том числе в столичном регионе, лето будет теплым.