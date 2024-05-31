Москвичам пообещали идеальную погоду в июне Синоптик Тишковец: лето в Москве ожидается теплым и без экстремальной жары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июне температура воздуха в Москве будет немного выше нормы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что на большей части территории России, в том числе в столичном регионе, лето будет теплым.

Норма для столицы: ночь плюс 10-15, днем плюс 20-25. Это идеальный климат для россиян, — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температура будет на пару градусов выше климатической нормы. Экстремальной жары в июне специалист не ожидает. По его словам, общее количество осадков предстоящим летом превысит норму на 30% из-за более влажного июля. Дефицит осадков в 10%-20% вероятен в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, в Донбассе, на Кольском полуострове, в Прибайкалье, на Алтае и Полярном Урале. В Центральной России, в южных районах Иркутской области и на юге Западной Сибири, на Кавказе и Русском Севере (кроме Мурманской области) прогнозируется переизбыток осадков, отметил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что в Москве прогнозируются дожди в предстоящие выходные. По его словам, после аномальной жары в столицу также придет похолодание. Он подчеркнул, что столбики термометров опустятся до плюс 25 градусов днем и до плюс 15 — в ночные часы.