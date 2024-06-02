Магнитные бури 3–9 июня: мигрени, бессонница, кому быть особо осторожным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 3 по 9 июня, может принести немало сюрпризов метеочувствительным россиянам. Специалисты прогнозируют неустойчивую космическую погоду. При этом вновь не исключены мощные вспышки на Солнце. Как пережить грядущую неделю с минимальными потерями и к каким рекомендациям стоит прислушаться — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 3 по 9 июня

Как ожидается, следующая неделя в части геомагнитной активности будет похожа на нынешнюю. На Солнце продолжается умеренная активность, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Не стоит забывать, что сейчас продолжается период максимальной солнечной активности. Однако, согласно действующему прогнозу, если в ближайшие дни бури и случатся, то они окажутся незначительными», — указал специалист.

Он напомнил, что окончательный, более точный прогноз дается, как правило, за пару дней до наступления магнитной бури, после того как на Солнце зарегистрирована вспышка.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета Ольга Зеливянская сообщила в разговоре с NEWS.ru, что в последние дни мая группа солнечных пятен, которая три недели назад «подарила» полярные сияния всей планете, вновь отметилась мощной вспышкой, но без мощного выброса.

«Ученые делают вывод, что через неделю, когда этот участок на Солнце будет направлен на Землю, можно ожидать новых выбросов и, как следствие, магнитных бурь», — сообщила автор Telegram-канала «Занимательная геофизика».

Это означает, что выраженные геомагнитные возмущения могут произойти 4–5 июня.

Исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ в свою очередь указывают на возможное возбуждение магнитосферы в следующие выходные, 8–9 июня. Именно в этот период космическая погода может преподнести неприятные сюрпризы, что скажется на самочувствии метеозависимых людей. По оценкам физика Андрея Бутова, предстоящая неделя должна оказаться противоречивой с точки зрения геомагнитных возмущений.

«Полагаю, что понедельник будет относительно спокойным. Однако определенные возмущения наметятся во вторник — среду. В этот период не исключены магнитные бури, но вряд ли они окажутся серьезными», — пояснил эксперт.

Он также предположил, что геомагнитные возмущения начнут усиливаться к концу недели. Более ощутимые бури могут произойти 8–9 июня.

Данные сервиса «Яндекс.Погода» подтверждают, что начало следующей недели должно быть спокойным, однако уже с ее середины геомагнитная ситуация может измениться не в лучшую сторону.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Магнитные бури особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — отметила Краснова.

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Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче.

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По словам Богачева, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки и магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май и июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года их активность должна пойти на спад, добавил Богачев.

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