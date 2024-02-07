Голый мужчина сбежал из клиники и попал на видео В Москве в снегу заметили абсолютно голого мужчину, бежавшего из клиники

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На юге Москвы на Варшавском шоссе задержали полностью голого мужчину, который бегал по снегу. Вскоре выяснилось, что он является пациентом наркологической клиники, но каким-то образом ему удалось сбежать, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовавший видео с места событий.

Отмечается, что в первой половине 7 февраля жители Чертаново обратились в экстренные службы, заявив, что по улице бегает молодой человек, на котором нет одежды. Ему удалось перелезть через высокий железный забор. Во время своего забега он несколько раз упал в глубокие сугробы.

На указанный адрес вскоре прибыли сотрудники полиции, они быстро поймали мужчину и в скором времени намерены передать его обратно в медицинское учреждение. В самой клинике также прокомментировали инцидент, намекнув, что причиной поступка могло стать наркотическое опьянение.

Наши пациенты, потенциальные или прошлые, в состоянии опьянения всякие вещи могут чудить, — пояснили в учреждении.

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС поймали девушку, которая пыталась от них сбежать по льду Финского залива, чтобы не получить штраф. Для ее поимки потребовался катер на воздушной подушке. Очевидцы происшествия утверждают, что девушка была в наркотическом опьянении, однако подтверждения этой информации не поступало.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.