«Гнались с арматурой»: очевидец о потасовке на стройке в Москве Очевидец: после потасовки на стройке в Москве двоих людей выносили на носилках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть участников потасовки на стройке в столичном районе Свиблово выносили с территории на носилках, рассказал очевидец Павел в комментарии NEWS.ru. Он подтвердил, что рабочие гонялись с арматурой за начальниками. Причина конфликта не уточняется.

Мы сами не поняли, что произошло. Из окна увидели, как днем строители с арматурой в руках гонятся за застройщиком с криками. Кто-то вызвал полицию потом, двоих выносили на носилках, — рассказал Павел.

На строительной площадке в районе Свиблово в Москве произошла потасовка между трудовыми мигрантами и застройщиком. На опубликованных в Сети кадрах видно, как десятки человек вооружились строительным мусором и стали выкрикивать религиозные лозунги. В МВД подтвердили информацию об инциденте. Известно, что ряд граждан, причастных к случившемуся, были доставлены в отдел полиции.

Ранее МВД России подготовило проект закона, согласно которому нелегальным мигрантам запретят регистрировать автомобили, открывать банковские счета или заключать брак. Предполагается, что подобный шаг поможет выявлять мигрантов, нарушающих правила пребывания в стране, и выдворять их. Для этого также прорабатывается вопрос создания цифрового профиля иностранца. Перед въездом в РФ мигранта обяжут зарегистрировать данный документ.