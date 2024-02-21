Главу Всероссийского общества глухих арестовали в Москве Мещанский суд отправил под стражу Главу Всероссийского общества глухих Иванова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы отправил под стражу президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, сообщила ТАСС пресс-служба организации. Кроме этого, следователи ранее направили в суд ходатайство об аресте вице-президента ВОГ Венеры Гаулстон и бывшего вице-президента общества Вадима Иванченко.

Сегодня в 21:15 по московскому времени Мещанский суд города Москвы поместил под стражу Станислава Иванова, президента Всероссийского общества глухих, до 8 апреля в соответствии со статьей 160 УК РФ, часть 4 (присвоение или растрата в особо крупном размере), — отметили в суде.

Ранее правоохранительные органы задержали руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) из-за подозрений в причастности к мошенничеству с недвижимостью в шести регионах России. Следствие оценило ущерб в 211 млн рублей. Уточняется, что лидеры ВОГ не избавлялись от непрофильных активов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области, а продавали их по заниженной цене. Было заведено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

Полиция задержала президента общества глухих Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента и председателя Татарского отделения Венеру Гаулстон. А также помощника президента и председателя Новосибирского отделения ВОГ Михаила Брагина, бывшего вице-президента организации Вадима Иванченко и несколько экс-глав отделений и сотрудников аппарата.