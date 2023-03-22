Экс-главу ВОГ Рухледева приговорили к семи годам колонии за растраты

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Валерий Рухледев

Бывший президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерий Рухледев приговорен к семи годам лишения свободы по делу о растрате средств организации в сумме 50 млн рублей, передает ТАСС. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Суд постановил признать Рухледева виновным и назначить ему наказание в виде семи лет с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует агентство решение Хамовнического суда Москвы.

Приговоры также вынесены еще двум фигурантам уголовного дела. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил шесть с половиной лет колонии, а бывший начальник управления финансов организации Наталья Зембатова — четыре с половиной года колонии. Помимо этого, суд постановил взыскать в пользу ВОГ 106 млн рублей.

Уголовное дело о растрате средств ВОГ было возбуждено в начале 2018 года. Несколько месяцев спустя Рухледева задержали. Первоначально суд отправил его под домашний арест, но позднее мера пресечения была ужесточена до заключения под стражу. Свою вину он не признал.