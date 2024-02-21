Стала известна причина уголовных дел против руководства общества глухих «Ъ»: лидеров ВОГ подозревают в махинациях с недвижимостью на сумму 211 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) из-за подозрений в причастности к мошенничеству с недвижимостью в шести регионах России, сообщает «Коммерсант». Следствие оценило ущерб в 211 млн рублей.

Лидеры ВОГ не избавлялись от непрофильных активов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области, а продавали их по заниженной цене, отметили правоохранители. Было заведено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

Полиция задержала президента общества глухих Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента и председателя Татарского отделения Венеру Гаулстон, помощника президента и председателя Новосибирского отделения ВОГ Михаила Брагина, бывшего вице-президента организации Вадима Иванченко и несколько экс-глав отделений и сотрудников аппарата.

В январе в России задержали троих участников хакерской группы SugarLocker. По данным следствия, злоумышленники продавали вредоносные программы, а также создавали фишинговые сайты интернет-магазинов. Они работали под вывеской IT-компании Shtazi-IT, которая предлагает услуги по разработке лендингов и мобильных приложений.