В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав В Москве произошел сбой в работе сервисов по регистрации машин и выдаче прав

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Подразделения Госавтоинспекции Москвы приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД. Причиной стал сбой в работе информационных ресурсов ведомства.

В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено, — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что специалисты уже занимаются устранением неполадок. О возобновлении оказания услуг там пообещали уведомить позднее.

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 декабря сообщила, что в системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой, из-за этого реализация билетов на рейсы перевозчика была затруднена во всех каналах продаж. О восстановлении работы сервиса перевозчик сообщил в ночь на 8 декабря.

До этого произошел сбой в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. При этом в банке отметили, что нарушение доступа не имеет отношения к неисправностям и является результатом технических работ. Кредитная организация в тот же вечер сообщила, что устранила трудности со входом в свои сервисы.