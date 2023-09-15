Рядом с Тимирязевским парком в Москве вспыхнули гаражи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве вблизи Тимирязевского парка загорелись гаражи, площадь возгорания достигла 50 кв. м, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. Информация о происшествии поступила в 18:34 мск, в 19:09 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало. В Сети появились кадры с места ЧП.

Вызов зафиксирован в 18:34 по городу Москве, адресу ул. Пасечная, 5 у Тимирязевского парка загорелись гаражи. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. <...> В 19:09 пожар полностью ликвидирован огнеборцами, — заявили в МЧС.

По словам очевидцев, было видно открытое горение. На кадрах заметен массивный столп густого черного дыма.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 кв. м, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

В июне в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.